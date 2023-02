James Cameron: «Leonardo DiCaprio ne trouvait pas “Titanic” ennuyeux!» Le réalisateur de « Titanic », qui ressort aujourd’hui en version 3D pour son 25e anniversaire, nous parle de cette incroyable aventure, de ses rapports avec ses comédiens et de la différence entre une séance au cinéma et à la maison… Du parler vrai ! James Cameron avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet sur le tournage de «Titanice». © Paramount/20th Century Fox

Par Jean-Jacques Lecocq

Pour la nouvelle ressortie en salle de « Titanic », ce 8 février, célébrant les 25 ans de sa première sortie en Europe, le producteur Jon Landau, qui travaille avec lui depuis trente ans, et le cinéaste de l’extrême James Cameron ont donné rendez-vous à quelques membres de la presse pour une conférence de presse exceptionnelle. 25 ans après, « Titanic » reste un phénomène unique. Il n’est plus le film qui a rapporté le plus au cinéma, officiellement dépassé par « Avengers : Engame » et… « Avatar », mais il reste sans doute celui qui a le plus marqué l’histoire. D’ailleurs, James Cameron rappelle qu’au prix actuel des tickets, « Titanic » aurait rapporté quatre milliards de dollars ! Mais ce projet fou, sur lequel nous revenons dans votre Ciné-Télé-Revue de ce 9 février, est bien plus qu’une histoire d’argent. La parole à James Cameron. de videos C’est Jon Landau, qui lui pose la première question : « Souvent les gens te demandent comment tu as fait pour réaliser ‘’Titanic’. Moi, je voudrais que tu nous dises pourquoi tu as voulu en faire un film. » « C’est une très intéressante question », répond James, « qui nous ramène au tout début. J’étais fasciné par le Titanic depuis que j’avais commencé à travailler avec les équipes de la Woods Hole Oceanographic Institution, qui ont conçu toute la robotique pour l’explorer lors des expéditions de Robert Ballard. Je m’étais intéressé à eux alors que je planchais sur ‘’Abyss’. Ils avaient fait des choses extraordinaires. L’histoire du Titanic a commencé à m’intriguer. J’ai regardé ‘’A night to remember’’, ce fameux film en noir et blanc du début des années 60. C’est là que j’ai pensé pour la première fois que l’histoire du Titanic constituerait une formidable toile de fond pour une romance dramatique. Je n’ai pas fait autre chose quand je suis allé aux Studios de la 20th Century Fox. J’avais emporté avec moi un gros livre de Ken Marschall avec une magnifique image d’une fusée de secours éclairant le navire, avec des canots de sauvetage qui s’éloignent tandis que le Titanic s’enfonce. Et je leur ai juste dit : ‘’Roméo et Juliette sur ça.’’ Cinq mots. C’était mon pitch ! Après seulement, j’ai écrit le script ! »

«Titanic», le film longtemps le plus cher de l’histoire... et qui rapporta le plus! © Paramount/20th Century Fox

« Comment expliques-tu que le naufrage du Titanic, plus d’un siècle après, marque toujours autant les esprits et la culture », demande encore le producteur. « L’histoire ne s’arrête jamais », répond James. « Il y a eu de bien plus grandes tragédies depuis celle du Titanic. La Première Guerre, pour ne citer qu’elle, a coûté des millions de vies. Mais le Titanic a acquis une dimension romanesque presque mythique qui lui permet de perdurer. Cela a à voir avec l’amour, le sacrifice… Des hommes se sont retirés des canots de sauvetage pour que des femmes et des enfants puissent survivre. Il y a quelque chose de très élégant. Puis, il y a tout cet orgueil d’une société persuadée d’avoir construit un bateau insubmersible, d’avoir domestiqué la nature. Voilà ce qui peut arriver quand on a trop foi en la technologie et notre propre intelligence. Tout cela combiné avec le sentiment de perte, la tristesse… Nous sommes venus ajouter notre scénario sur ce qui était déjà une formidable histoire. Et je pense que les deux se sont mutuellement élevés. L’histoire du Titanic est mieux connue aujourd’hui, car nous avons été très précis. »

Lire aussi cinema On lui fait remarquer que le film connaît un succès qui ne se dément pas avec les années, au-delà de l’histoire du navire lui-même. « C’est parce que nous avons eu la chance d’avoir un magnifique casting, qui a livré une performance inouïe », répond James Cameron, modeste. « La musique était aussi si belle. Puis nous avons pris l’histoire très au sérieux. Leur romance est inventée, mais autour, tout est très méticuleux. Ça a été un long travail notamment avec Don Lynch, le directeur de la Titanic Historica Society. » « Pourquoi l’histoire de Jack et Rose plaît-elle autant ? » demande un journaliste. « C’était un film sur Rose, le personnage de Kate Winslet. Son épanouissement en tant que personne », confie James. « Ces jeunes femmes qui étaient dans une période post-adolescente où la société leur disait encore ce qu’elles devaient être, de s’asseoir, de se taire, de rentrer leur corset et de faire ce qu’on attendait d’elles. C’était une société dominée par les hommes. Jack arrive comme catalyseur pour Rose. Mais elle lui survit. Nous voyons à la fin toutes ces photos d’une vie bien remplie. Rose a réalisé tout son potentiel. Et je pense que cela parle aux femmes et aux hommes qui s’intéressent à ce genre de choses, ce qui est mon cas en tant que père de filles. Je pense que c’est une partie de l’explication. » Leonardo DiCaprio et Kate Winslet rois du monde, une image iconique. © Paramount/20th Century Fox Une question qui revient souvent est soulevée : « Tout à la fin du film, Rose est-elle juste endormie, ou s’éteint-elle ? » « J’ai une histoire très drôle à ce propos », répond James Cameron. « Vous voulez connaître la réponse, du moins en ce qui me concerne ? Gloria Stewart, qui jouait Rose, m’a demandé : ‘’Très bien, dans cette scène, je suis censée être morte ou vivante ?’’ Je me lance alors dans une longue explication sur le fait que je veux que ça soit ambigu. Je veux que le public puisse l’interpréter comme il le souhaite, et blablabla. Et là, elle me répond tout de go : ‘’Je retiens ma respiration, ou non ?’’ Je suis resté figé un long moment et j’ai dit : ‘’Retenez votre respiration.’’ Vous avez votre réponse. » Lire aussi «Titanic»: ces autres acteurs qui auraient dû jouer Rose et Jack James Cameron prévoyait-il, en voyant Leonardo DiCaprio jouer Jack, la carrière qui l’attendait ? « Leo était déjà celui qu’il est aujourd’hui. J’aimerais pouvoir dire que j’avais une boule de cristal et que j’ai le don de préscience, mais la réalité est qu’il était déjà un formidable comédien, tellement talentueux. Son potentiel semblait ne pas avoir de limites. Mais ça ne voulait pas dire pour autant qu’il allait réaliser tout ce potentiel. Ça, je n’en savais rien. Au même moment, Kate Winslet était aussi pleine de promesses d’une brillante carrière. Ils n’avaient au début que 21 et 19 ans… Ils ont grandi ensemble sur ce film, mais je pense qu’ils auraient fait de toute façon de formidables carrières même sans ce film. » «Titanic» a fait de Kate Winslet et Leonardo DiCaprio des stars. Pour James Cameron, ils le seraient devenus de toute façon! © Paramount/20th Century Fox « Vous avez dit de Leonardo qu’il était sceptique au départ, qu’il n’était pas convaincu par le scénario, qu’il le trouvait ennuyeux », demande-t-on à James. « J’ai été mal interprété », rectifie-t-il. Je n’ai pas dit qu’il trouvait le film ennuyeux. Il le trouvait cool, mais il trouvait que son rôle à lui était, ennuyeux n’est pas le bon mot, mais qu’il manquait de challenge. Il venait de jouer un garçon souffrant d’un retard mental dans ‘’Gilbert Grape’’, puis un toxicomane dans ‘’Basketball Diaries’. Il aurait aimé que son personnage soit torturé, en lutte contre quelque chose. J’ai dû le convaincre de jouer ce gars sans problème, qui est en fait, du couple, le plus mature, qui va insuffler son énergie à Rose, lui permettre de grandir. Quand j’ai pu le persuader que ce ne serait pas simple à faire, son personnage a commencé à l’intéressé. Cela illustre la frigilité du processus d’un casting. » Lire aussi Oscars: «Close» de Lukas Dhont nommé pour l’Oscar du meilleur film étranger C’était très différent pour Rose ? « Oui », répond James. « Nous avons vu un grand nombre de jeunes actrices. Kate en faisait partie. Elle a montré beaucoup d’enthousiasme et d’intérêt pour le personnage. Elle était persuadée de la tenir. Je n’étais pas convaincu. J’étais aussi un peu nerveux avec le fait qu’elle avait joué déjà beaucoup de drames d’époque. Elle avait une réputation d’actrice à corset, et c’était la dernière chose que je voulais, dans un film où le corset était justement montré comme le symbole de son manque de liberté. Au début, je ne voulais même pas la voir ! Mais je l’ai rencontrée, et elle était spectaculaire. Après son audition, elle m’a envoyé un petit mot, accompagné d’une Rose, disant ‘’je suis votre Rose’’. Et c’était vrai. » L’océan continue de fasciner James aujourd’hui encore… « Nous avons plongé dans le monde entier avec des submersibles, et cela m’a finalement conduit à construire mon propre sous-marin et à aller dans les endroits les plus profonds de la planète. J’ai donc toujours, vous savez, un pied dans l’océan, dans l’exploration des grands fonds. Que ce soit pour ‘’National Geographic’ ou ‘’Avatar : La voie de l’eau’’, qui nous emmène aussi dans l’océan, et ça continuera. Les océans constituent une part inextricable de ma créativité. Quand j’ai fini de tourner dans les profondeurs et que je pars quinze jours en vacances, qu’est-ce que je fais ? Je fais de la plongée ! »