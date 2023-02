Italy Meubles, une entreprise familiale créée il y a plus de 40 ans à Charleroi, est en pleine expansion et ouvre son troisième magasin à Gerpinnes

Cela fait maintenant quarante ans que le magasin Italy Meubles a pignon sur rue à Roux. Ouvert en 1976 par M. Crucilla Dino, il fut repris en 1995 par son fils Vito. Aujourd’hui, la troisième génération, représentée par Gaetano et Alessio, est également impliquée dans l’activité. Alessio explique : « C’est une fierté pour mon frère et moi de perpétuer le projet familial. Nous souhaitons continuer à faire vivre les valeurs et la philosophie de l’activité tout en y apportant nos idées et notre façon de voir les choses. »

L’entreprise propose des solutions personnalisées d’aménagement et d’ameublement en fournissant un service clé-sur-porte à ses clients, depuis la conception du meuble jusqu’à son installation. La philosophie d’Italy Meubles a toujours été d’apporter un produit sur-mesure et un service de qualité, tout en étant à l’écoute de ses clients.