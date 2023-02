Le trompettiste normand Ludovic Louis sur la bande originale du film « Babylon » avec Brad Pitt

La musique du film Babylon, c’est lui ! Ludovic Louis est l’un des trois trompettistes à interpréter la bande originale du long-métrage de Damien Chazelle avec Brad Pitt et Margot Robbie, actuellement au cinéma.

Ce Havrais de 42 ans, aujourd’hui installé à Los Angeles, a travaillé avec les plus grands : Jimmy Cliff, Lenny Kravitz… Entretien.

« En qualité de soliste, oui, et ça a été un honneur de faire partie de la BO de Babylon, que je trouve magnifique. J’avais déjà eu la chance de jouer sur certaines musiques de films, comme Bac Nord avec le compositeur français Guillaume Roussel, et Loin du périph avec Omar Sy. »

Comment vous êtes-vous retrouvé sur « Babylon » ?

« J’avais travaillé avec Damien Chazelle sur le tournage de la série Netflix The Eddy. Il m’a appelé pour Babylon, qui n’était pas encore tourné. Il m’a présenté à l’acteur Jovan Adepo, qui joue Sydney Parker, et au compositeur Justin Hurwitz. Ils m’ont expliqué ce qu’ils recherchaient, comment ils voyaient le personnage. À partir de cela, ils ont voulu créer un son. On s’est retrouvé aux Studios Capitol à Los Angeles. »

Ludovic Louis a accompagné les Black Eyed Peas, Florent Pagny, Lenny Kravitz

Avoir figuré dans « The Eddy » vous donne-t-il des envies de nouveaux tournages ?

« J’ai adoré. Cela m’a donné envie de passer au petit écran. Je trouve que c’est complémentaire de mon métier de musicien. J’ai déjà mon agent de cinéma. J’aimerais me retrouver une nouvelle fois à la télévision. »

« J’aime découvrir de nouvelles sonorités »

Vous avez publié votre premier album, « Rebirth », en 2021. Avez-vous d’autres projets ?

« Poser ma musique sur le papier, m’affirmer comme artiste solo, avait été une forme de nouveau départ. J’avais envie de faire cet album depuis des années. Je travaille sur un second. J’ai déjà quelques titres mais c’est prématuré d’annoncer une date de sortie. Je suis très bien entouré et j’espère avoir quelques collaborations. »

Quels sont les musiciens qui vous inspirent ?

« Je suis un fan de la première heure de Miles Davis et de Roy Hargrove, un trompettiste américain. J’aime découvrir de nouvelles sonorités, à la radio ou ailleurs. Ça aide à ma création artistique. Pour composer, je suis friand de beaucoup de choses, ouvert à beaucoup de musiques. J’écoute de tout, tout est bon à prendre… »

Quelles sont vos plus belles rencontres, vos meilleurs souvenirs ?

« Toutes les rencontres m’ont apporté quelque chose, que ce soit en tant qu’artiste ou en tant que personne. Auprès de Lenny Kravitz, j’ai énormément appris sur la rigueur, sur la façon dont il pensait et concevait sa musique et je me suis beaucoup inspiré de lui. Les rencontres vous aident à vous forger. Même les mauvaises expériences vous forment, vous font comprendre certaines choses. »

