N’ayant pas été payé, l’ouvrier et ses beaux-parents s’en prennent au patron d’une entreprise à Havelange: «Ils ont aussi menacé d’envoyer des gens pour lui faire la peau»

Douze mois de prison ont été requis, mercredi par le parquet de Namur, à l’encontre de trois personnes poursuivies pour des faits de coups et blessures commis à l’encontre du patron d’une entreprise, le 22 mai 2019, à Havelange.

« La compagne de mon client a vu la tête de quelqu’un au-dessus des palissades. Mon client est sorti, est monté sur une chaise et a alors vu trois personnes, dont son ouvrier. Il a été insulté puis a vu un des prévenus s’en prendre à la voiture de sa femme », précise la partie civile. L’homme a dès lors ouvert son portail pour mettre fin à ces agissements et aurait été frappé. Un certificat médical de neuf jours d’incapacité de travail atteste des coups reçus. « Ils ont aussi menacé d’envoyer des gens pour lui faire la peau et de mettre le feu à ses entrepôts », poursuit la partie civile.