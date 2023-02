Coyote traque les virages dangereux

Lancée par Coyote il y a deux ans, la technologie de sécurité prédictive a permis de réduire la vitesse moyenne en virages de 10%. Un résultat qui démontre que l’assistant à la conduite contribue de manière concrète à la sécurité sur nos routes grâce à sa grande communauté d’utilisateurs. Au total, plus de 22.000 virages dangereux ont ainsi pu être identifiés sur nos routes. Une précieuse information transmise sur les boitiers et applications Coyote pour mieux adapter sa vitesse à l’approche des courbes.

Algorithme intelligent

L’algorithme utilisé par Coyote prend en compte plus de 200 critères (angle et courbure du virage, analyse de la décélération, type de route, distance du freinage avant, pendant et après le virage, vitesse constatée durant 2 ans, …). L’analyse de ces données permet ensuite de contextualiser (type de voie, jonction, densité trafic…) chaque virage et de fixer une vitesse recommandée pour aborder les courbes en toute sécurité.