Le nouveau Porsche Cayenne se prépare au pire

Lancer un nouveau modèle sur le marché ne s’improvise pas, et encore moins lorsqu’il s’agit d’une Porsche. La nouvelle génération de Cayenne a ainsi sillonné le monde sur quatre continents : Asie, Afrique, Europe et Amérique du Nord. Au total, plus de quatre millions de kilomètres ont été parcourus sur la terre, la glace, l’asphalte et le sable par les prototypes confiés aux mains expertes des ingénieurs en développement. « Nous ne pensons pas que beaucoup de clients feront ça un jour, mais quiconque achète une Porsche doit savoir qu'elle peut supporter des charges exceptionnellement élevées, quelle que soit la surface sur laquelle elle est conduite » explique Dirk Lersch, qui dirige l'équipe de tests.

Châssis semi-actif

Par rapport au Cayenne actuel, le nouveau venu a bénéficié d’une refonte complète de son châssis et on sait déjà qu’il reposera sur des suspensions semi-actives. Dans l’habitacle, on trouvera un tout nouveau concept d’affichage et de commandes numérisé avec des fonctions de connectivité améliorées. Les phares LED HD-Matrix feront aussi leur apparition, ainsi que de profondes évolutions des moteurs.