Les X5 et X6 se font chouchouter

Arrivés à mi-carrière, les BMW X5 et X6 bénéficient d’une série d’améliorations qui en font presque de nouveaux modèles. Esthétiquement, on les reconnait à leur face avant redessinée avec des phares plus fins et une imposante calandre Iconic Glow. En option, cette dernière peut même être éclairée ! Nouveau look aussi à l’arrière avec une signature lumineuse en forme de X. A l’intérieur, on a droit à un grand écran incurvé combinant le tableau de bord et l’infodivertissement, alors que les assistances à la conduite se multiplient à l’infini.

L’embarras du choix

Sous le capot, les deux SUV offrent le choix entre un V8 essence biturbo et des six cylindres essence et diesel. Tous bénéficient d’une électrification douce 48V pour soulager le moteur thermique. Quant à l’hybride rechargeable xDrive 50e, il développe désormais 490 ch (+ 97 ch) et accroit la capacité de sa batterie pour aller plus loin en mode électrique (110 km).