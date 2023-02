Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mélanie Lampe est originaire de Mouscron. Installée depuis sept ans à Fauvillers, après avoir pratiqué durant dix ans à Bruxelles, l’ophtalmologue n’a pas l’intention que sa province d’adoption devienne (encore plus) un désert médical. Pétition (Petition · Un désert médical en Belgique · Change.org), tapage médiatique, ce médecin se bat pour alerter sur la situation des ophtalmologues en province de Luxembourg.

Actuellement, notre territoire compte 4,4 ophtalmos pour 100.000 habitants. Une situation jugée déjà très difficile, et qui pourrait carrément devenir impossible dans un futur proche puisqu’il ne resterait plus qu’un ophtalmologue pour 100.000 habitants. Un rôle qui serait alors trop lourd à porter pour une jeune femme pleine de valeurs et qui veut tout faire pour ne pas devoir franchir la frontière.