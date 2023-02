La résidence Les Lauriers à La Plante entre dans le giron du CHU UCL Namur

Les Lauriers entrent ainsi dans le réseau intégré de soins et de services du premier groupe hospitalier de la province. Il se compose désormais de quatre policliniques, 205 lits en maison de repos et en maison de repos et de soins, 20 logements en résidence-service, et deux crèches agréées par l’ONE et un accueil extrascolaire. En collaboration avec l’Institut Saint-Thomas de Villeneuve, le réseau compte encore 66 lits en maison de repos et maison de repos et de soins et un service de séjour post-hospitalier de transition de 15 places.