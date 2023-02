Élodie Varlet enchaîne les rôles: «Après ‘Plus belle la vie’, on doit se démarquer»

Bien sûr, c’était important dans la conjoncture qui était la mienne. On est plusieurs de « Plus belle… » à avoir eu des rôles assez rapidement dans des téléfilms. Je pense qu’il y a eu une volonté de la chaîne de nous prioriser au moins. Maintenant, sur la longueur, c’est à nous de nous démarquer et de nous rendre indispensables ! (sourire) Il n’y a que comme ça qu’on rebondira très bien.

Oui, on s’est reconnu là-dedans, on a ce côté « on n’a pas d’autre choix que d’être sérieux ». Après, il y a peut-être certains mécanismes qu’on a acquis et qu’on doit mettre à mal aussi. Et tous les deux, on a développé un bel enthousiasme pour faire quelque chose avec nos personnages. On avait la même motivation, c’était important pour nous d’incarner un rôle principal, qu’on nous fasse confiance pour autre chose.

Vous y retourneriez sur un feuilleton quotidien ?

À l’heure où on se parle, non. Mais je ne peux pas dire jamais. Je péfère me concentrer sur d’autres projets, jouer plein de rôles différents.

Il ne faut pas aussi le temps de digérer ces 15 années de « Plus belle… » ?

En fait, comme j’ai enchaîné avec ce téléfilm-ci et un autre rôle de médecin légiste pour une série de TF1 (qu’on ne verra qu’en 2024) et que je commence la semaine prochaine un tournage pour France Télé, un thriller dans lequel je suis en couple avec Flore Bonaventura, ça me permet de me dire qu’en fait, j’étais prête à arrêter « Plus belle… ». Je ne le pensais pas, c’était impossible pour moi d’en partir parce que j’avais un attachement aux personnes qui font « Plus belle… ». Mais mon personnage d’Estelle ne me manque pas aujourd’hui, même s’il y a une nostalgie de plein de choses, qu’elle aurait encore pu évoluer. Un an avant la fin de la série, j’avais dit pour la première fois à la production que je pensais à partir. Mais entre penser à partir – parce que je trouvais que les arches concernant mon personnage étaient moins intéressantes – et le faire, il y a une différence ! (rire)

On parle beaucoup du projet de « Plus belle la vie 2.0 », de remettre la série sur pied, mais pas forcément en télé. Vous y croyez, honnêtement ?