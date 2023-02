Commissariat mobile de la police Mons-Quévy: voici les permanences dans votre quartier

Pour rappel, le commissariat mobile est un véhicule de police équipé tel un bureau : il permet à l’inspecteur de quartier de recevoir le citoyen dans de bonnes conditions lors de permanences organisées au plus près de chez lui.

Ces rendez-vous sont l’occasion pour les citoyens de rencontrer leurs inspecteurs de quartier et d’échanger avec eux à propos de divers sujets et problématiques propres à leur quartier et à leur quotidien.