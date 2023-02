Les images de la honte à la sortie de l’école: une jeune fille de 15 ans sauvagement tabassée par d’autres adolescents en plein milieu de la route, sous les yeux de ses camarades (vidéo choc)

Ce sont des images que l’on a horreur de voir. Et pourtant elles sont bien réelles. A l’école Thomas Knyvett d’Ashford, en Angleterre, une écolière âgée de 15 ans a été sauvagement tabassée par des jeunes, sous les yeux des autres enfants. L’attaque a été si brutale que les cheveux de la victime ont été arrachés et retrouvés dispersés sur la route.

Selon les informations du Mirror, la police britannique s’est lancée à la recherche de la jeune fille, qui a filmé la scène horrible. Trois jeunes filles âgées de 16, 11 et 10 ans ont déjà été arrêtées. La demoiselle qui est recherchée par la police pour avoir filmé les faits est âgée de 15 ans. Une femme de 39 ans et un homme de 43 ans, également en lien avec l’incident, ont été arrêtés.

Attention, ces images peuvent heurter la sensibilité.

La police a adressé un message à la jeune fille encore recherchée : « Elle sait qu’elle est recherchée dans le cadre de cet incident, et nous l’encourageons à se rendre au poste de police le plus proche ». « Nous tenons à assurer qu’une enquête est en cours, cinq arrestations ont été effectuées et nous travaillons en étroite collaboration avec Thomas Knyvett College », a déclaré la police.

« J’ai été choqué de voir certaines des séquences vidéo de cette bagarre et le niveau de violence des jeunes à l’extérieur de l’une de nos écoles locales », a déclaré Maxinie Cilia, commandant de l’arrondisssement de Spelthorne. « Chaque écolier doit se sentir en sécurité dans la communauté locale et ne pas être la cible d’une quelconque forme de violence lorsqu’il quitte les locaux de l’école », ajoute-t-il.