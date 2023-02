Accoucher maquillée? Cette tendance très à la mode sur les réseaux sociaux peut nuire à votre nouveau-né: «Qu’est-ce que vous y gagnez?»

Et cette tendance ne fait que prendre de l’ampleur sur les réseaux sociaux, puisque désormais, des femmes partagent la façon dont elles se préparent avant et après l’accouchement, afin d’être belle en toutes circonstances, même lorsque leur bébé pointe le bout de son nez. Alors, se maquiller pour son accouchement, bonne ou mauvaise idée ? Uwe Porters, sage-femme, répond à la question dans les colonnes de HLN.

Sur les réseaux, on trouve de plus en plus de vidéos de femmes en train de se maquiller, quelques minutes avant d’aller accoucher. Uwe Porters, sage-femme, espère que cette tendance va vite disparaître. « La naissance devrait être quelque chose de pur. En appliquant du parfum et des couleurs qui ne sont pas propres au corps, vous enfreignez le processus naturel de la naissance. Les odeurs sont extrêmement importantes dans ces premiers instants après l’accouchement : elles renforcent notre instinct d’entrer en contact avec notre bébé. Ce tout premier contact avec votre bébé est très important pour l’enfant en termes d’attachement et de régulation de la température. Ce moment doit donc être aussi pur que possible », explique la sage-femme.