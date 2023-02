Meagan, 31 ans, a dépensé plus de 50.000 euros en chirurgie esthétique: «Mes grosses fesses ne sont pas seulement belles, elles me rapportent aussi beaucoup d’argent» (photos)

L’Américaine et maman de deux enfants dit se sentir beaucoup mieux dans sa peau depuis l’opération, alors que les internautes, eux, la trouvent « dégoûtante ».

« L’opération a bouleversé toute ma carrière et triplé mes revenus, mais elle a aussi des côtés négatifs », a confié l’influenceuse sur Instagram. « Les gens commentent en disant que mon corps est ‘dégoûtant’ ou que mes fesses sont ‘trop grosses’, mais ils sont juste jaloux », explique encore la jeune femme.

Meagan essaie de ne pas laisser les commentaires des autres l’atteindre, mais quand elle « passe une mauvaise semaine », c’est très difficile pour elle de passer au-dessus. Mais malgré les avis négatifs, la trentenaire est très contente des résultats de sa dernière opération. « Je l’ai fait en Arizona pour 30.000 dollars (28.000 euros) et cela m’a donné la forme que j’ai toujours voulue. « Je suis obsédée par les courbes et je voulais un ventre plat depuis le lycée. J’ai subi une abdominoplastie, une liposuccion et un BBL », confie Meagan.

« J’avais des courbes avant mon opération, mais je les ai encore améliorées pour correspondre au look que je voulais. Je n’ai aucun regret mais la chirurgie peut vraiment nuire à la santé mentale », confie Meagan. « Maintenant, j’aime mon corps et mes grosses fesses ne sont pas seulement belles, elles me rapportent aussi beaucoup d’argent », confie la jeune mère.