Séismes meurtriers en Turquie et en Syrie: Proximus offre les appels et SMS gratuits vers les deux pays touchés

Ceci s’applique pour les trois marques résidentielles du groupe : Proximus, Scarlet et Mobile Vikings.

« Dans une telle situation, rien n’est plus important que de pouvoir interagir avec leurs proches à l’étranger. C’est pourquoi Proximus veut soutenir autant que possible la communication entre les personnes en Belgique et leurs familles et amis en Turquie et en Syrie », justifie Proximus.