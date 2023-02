Reconnu coupable d’avoir violé une jeune fille à Comblain-au-Pont, il n’écope pourtant d’aucune peine

Les faits s’étaient déroulés le 11 mars 2017 à Comblain-au-Pont. Le prévenu et la victime avaient passé la soirée dans un café avant de rejoindre le domicile d’un ami. Les différents protagonistes étaient alcoolisés et la soirée s’était terminée par une relation sexuelle entre le prévenu et la victime.

Cette jeune fille avait dénoncé le lendemain des faits de viols commis sur elle par le prévenu, car elle était inconsciente quand la relation sexuelle avait débuté. Elle ne se trouvait pas en état de donner son consentement et de s’y opposer.

Le prévenu avait contesté les faits, car, alcoolisé, il ne se souvenait pas de ne pas avoir obtenu un consentement. Il avait admis les faits, car un prélèvement de matériel génétique avait confirmé la présence de son ADN.

Le tribunal a déclaré les faits établis mais, en raison de l’ancienneté des faits, a prononcé contre lui une simple déclaration de culpabilité sans peine.