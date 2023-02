Cinq restaurants du Brabant wallon pour une St-Valentin inoubliable, pour tous les goûts, à tous les prix

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Même pour ceux qui n’aiment pas la Saint-Valentin, la fête des amoureux est toujours un bon prétexte pour s’offrir une soirée gastronomique qui sort de l’ordinaire. Dans tout le pays, les restaurants redoublent d’imagination pour proposer des menus créatifs et romantiques, où se mêlent toutes les saveurs de l’amour et que l’on aime. On en trouve à tous les prix, pour tous les goûts et sous toutes les formes. Nous vous avons sélectionné cinq adresses du Brabant wallon où célébrer l’amour en se régalant, le 14 février prochain, même avec un petit budget.