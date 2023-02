Grosse nouveauté dans les magasins Delhaize: elle permettra des courses plus efficaces, plus agréables et… moins chères!

Eurofiber fournira à Delhaize une connexion fibre optique d’accès rapide pour ses magasins, ses centres de distribution et ses campus. Mais quel impact cela aura-t-il sur les clients ? Selon les informations du Belang van Limburg, cela améliorera significativement l’expérience d’achat des clients, notamment grâce aux rayons « intelligents ». « Nous sommes très fiers que Delhaize soit bientôt le tout premier distributeur belge à disposer d’une connexion de données d’accès de 40 gigabits. Il s’agit de la connexion fibre optique d’accès internet la plus rapide installée en Belgique à ce jour », explique Hans Witdouck, CEO d’Eurofiber.

Du côté des clients, ils vont pouvoir profiter de gadgets high-tech qui rendent les courses plus efficaces, plus agréables et moins chères. Les rayons intelligents permettent d’indiquer que les produits ne sont plus en stock et doivent être réapprovisionnés. Une nouveauté parmi d’autres qui arrivera avec la fibre optique !