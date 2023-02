Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ici, le trafic de stupéfiants ne se fait même plus à la dérobée. Cocaïne, héroïne et autres drogues dures circulent à la vue de tous… Les commerçants sont unanimes : ils souffrent beaucoup de cette situation même s’ils constatent la présence de la police. Les rondes et les opérations se multiplieraient depuis un peu plus d’un mois. Et pourtant, l’insécurité règne bel et bien rue Rogier, à Namur.

« C’est bien simple, quand je passe dans la rue, on me propose de la drogue tous les dix mètres », témoigne Ludovic Jarlot, patron du Crocus dans la petite rue Moncrabeau. Les dealers, il les côtoie chaque jour.