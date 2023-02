Les images qui brisent le cœur après le séisme en Syrie: le petit Muhammed reçoit de l’eau dans un capuchon de bouteille avant d’être sorti des décombres (vidéo)

Les images du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie inondent les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, et sont particulièrement émouvantes. Parmi les vidéos qui ont circulé, on retrouve celle de Muhammaed, un petit garçon syrien bloqué sous les décombres.

Sur les images, on peut voir l’enfant, couché sous les décombres, recevoir de l’eau dans un capuchon de bouteille par des sauveteurs. Une séquence vidéo très émouvante et témoignant de la détresse des victimes de cette catastrophe naturelle qui a tué des milliers de personnes.