Gros déploiement policier à Leuze-en-Hainaut: un hélicoptère de la police a survolé la ville à la recherche de deux individus

Ce mercredi, vers midi, de nombreuses personnes ont alerté sur les réseaux sociaux qu’un hélicoptère survolait la ville de Leuze. En effet, un hélicoptère de la police tournoyait dans les airs en plein centre-ville, dans le triangle compris entre la collégiale Saint-Pierre, la Grand-Place et la gare.

Deux hommes, d’origine maghrébine et âgés d’une vingtaine d’années, étaient recherchés par un important déploiement policier. Une véritable chasse à l’homme s’est organisée pour retrouver les deux malfrats. « Ce sont deux individus qui viennent de Bruxelles et qui sont en attente de régularisation », explique le bourgmestre, Lucien Rawart. « Ils arrivent donc en train dans des villes comme Leuze, Ath, Tournai afin de visiter des habitations et voler. C’est ce qu’il s’est passé ce matin dans notre ville. Nous avons également profité de l’appui de l’hélicoptère qui était dans la région. Cela a aidé nos hommes dans les recherches puisqu’ils se déplaçaient avec un vélo et il n’était pas facile de les localiser au sol ».