Séismes meurtriers en Turquie et en Syrie: l’Union européenne renforce son aide aux deux pays à hauteur de 6,5 millions d’euros

« Il s’agit d’une des plus importantes opérations de recherche et de sauvetage de l’UE par le biais de son mécanisme de protection civile », a souligné l’exécutif européen dans un communiqué. Les autorités syriennes ont demandé l’activation de ce mécanisme mercredi matin, pour des équipes de recherche et de sauvetage, des abris et des médicaments. La Commission est en contact avec les États membres et les Nations unies pour canaliser au plus vite les offres vers les régions les plus touchées de Syrie, explique-t-elle.

L’exécutif européen annonce aussi une aide humanitaire initiale de 3,5 millions d’euros à la Syrie en abris, eau et sanitaires, ainsi que pour soutenir les équipes de sauvetage. Elle réoriente sa coopération avec les ONG humanitaires et agences de l’Onu sur place afin de répondre aux besoins les plus criants.