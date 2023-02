La réouverture de la route de La Bruyère à Éghezée est postposée

La N912 devait rouvrir ce week-end des 11 et 12 février. Mais la météo en a décidé autrement : la pose du tarmac ne débutera pas avant lundi, en raison des températures trop basses. Il n’y a en effet aucune centrale à tarmac qui fonctionne actuellement.

Jeudi dernier, une partie de la route de La Bruyère à Éghezée s’est effondrée. Un trou d’un mètre de large et d’un mètre de profondeur dans lequel on distinguait une galerie s’est formé sur la chaussée. L’effondrement est dû à une fuite d’eau dans les canalisations. La chaussée a été fermée pour laisser se déployer les travaux de réparation de la voirie.

Rappelons qu’une déviation est mise en place via la chaussée de Namur et la route des Six Frères. À noter que le RAVeL est également fermé de la rue Sainte-Anne jusqu’au magasin Aldi.