La communauté turque de la province de Liège a besoin de vous: elle récolte en urgence des vêtements chauds pour les victimes du terrible tremblement de terre

Mustafa Bagci fait partie de la communauté turque de Seraing et il est originaire du sud de la Turquie, là où l’épicentre du séisme a fait le plus de victimes et de dégâts. « C’est horrible, je reçois sans cesse des témoignages de là-bas, plus abominables les uns que les autres. Ils ont un énorme et urgent besoin d’aide. »

Avec d’autres bénévoles turcs comme lui, il a mis rapidement sur pied un « Collectif Solidarité 2023 » pour venir en aide à la population sinistrée, tant du sud de la Turquie que du nord de la Syrie.