Des travaux vont commencer sur l’E411 entre Daussoulx et Thorembais-St-Trond: voici les conditions de circulation dès mars

Le chantier est d’envergure puisqu’il représente un budget de près de 35,8 millions d’euros HTVA financé par la SOFICO, maître d’ouvrage. La fin des travaux, opérés par TRBA-Wanty, est prévue pour la fin de l’année 2024.

Ces travaux viseront à réhabiliter en profondeur toute la largeur de l’E411, y compris la bande d’arrêt d’urgence et la berme centrale. Vers Bruxelles, entre Daussoulx et Aische-en-Refail, 9 kilomètres sont concernés. Vers le Luxembourg, 10 kilomètres seront réhabilités entre Thorembais-Saint-Trond et Dhuy.