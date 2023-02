Douze nouveaux logements publics sont en construction à Jumet sur le site «Cueilleurs-Coupeurs»: l’accent est mis sur l’économie d’énergie et la cohésion sociale

Deux bâtiments de six appartements. - Bellemans

À la rue des Cueilleurs à Jumet, deux immeubles sont en construction. Douze logements publics de la Sambrienne y seront abrités. Pour ces nouveaux appartements, la priorité a été mise sur l’accessibilité, l’économie en énergie et la cohésion sociale. D’ici le mois de décembre 2023, ces logements pourront accueillir les familles demandeuses.

Lire aussi La Sambrienne construira 64 logements de haute qualité Charleroi grâce à un subside de 12 millions d’euros

Pour viser ces économies d’énergie, plusieurs techniques seront mises en place. La première est le chauffage par pompe à chaleur et par le sol. Non seulement économie mais aussi un véritable confort pour les futurs habitants des appartements. Un gros travail sur l’isolation sera également réalisé tant entre les murs que sur les toits plats et sous les planchers. L’avantage est énergétique mais aussi acoustique. Le triple vitrage permettra aussi une isolation sonore idéale. Le chantier coûte 1.900.000 €