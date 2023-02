Maria Del Rio est certainement l’une des animatrices les plus appréciées du pays. Tous les matins, elle réunit des milliers d’auditeurs sur Radio Contact, avec la célèbre émission le Good Morning, qu’elle présente avec Olivier Arnould depuis 2014. Il y a quelques semaines, elle a lancé LELA, sa marque de cosmétiques bios et naturels.

Ce 8 février, elle était présente au shopping de Nivelles afin d’en faire la promotion, de dédicacer ses produits et de répondre aux questions des acheteurs. Et l’animatrice radio préférée des Belges, élue par les lecteurs du Ciné-Télé Revue, était très attendue par ses fans, qui faisaient la file devant le stand. « On ne savait pas qu’elle serait là, donc c’est une très bonne surprise et on est super contente de la voir », confie en souriant Léa et Régine, qui profitait d’une après-midi shopping entre mère et fille.