Amandine Pellissard, à propos de son premier film X: «On reste fidèle à nos valeurs», «On est très pudiques» Les Pellissard sur Jacquie et Michel, cela encore créé la polémique. Amandine tient à clarifier ce choix et nous éclaire sur les conditions de tournage.

Par Antonella Soro

Ils font le buzz, les Pellissard avec leur reconversion professionnelle dans la publication de vidéos hot. Il y a quelques jours, ils étaient encore invités sur le plateau de « TPMP » pour s’en expliquer. Et vous retrouverez dans votre magazine Ciné-Télé-Revue l’interview exclusive et sans langue de bois que cette mère de famille nous a accordé, ce jeudi 9 février. Amandine exprime ses choix, ses limites, réagit au bashing qu’ils subissent et dévoile les coulisses peu reluisantes du programme qui les a fait connaître, « Famille XXL », sur TF1.

Actifs sur les plateformes privées du même acabit que Onlyfans, Alexandre et Amandine viennent aussi d’apparaître dans « le catalogue » de Jacquie et Michel, le site X bien connu. On a de nouveau crié au scandale. Alors, le couple, parent de huit enfants, repousse-t-il sans cesse les limites du hard ? Amandine s’insurge et s’explique : « En fait, on a été contacté parce que c’est la maison mère de la plateforme SWAME sur laquelle on travaille aussi. Et je précise que c’est un travail, soumis au code du travail et sur lequel on paie des impôts ! On a été bien payés mais je ne dirai pas le montant du cachet. En termes de contenu, on ne fait rien de plus rien de moins que sur les plateformes privées ! C’est la qualité de tournage qui nous a tentés. »

Le teaser du « film » est disponible gratuitement sur le site. Et on y voit le couple discuter avec un autre. On y reconnaît Charles Vassal, qui a participé à la télé-réalité « Les Ch’tis ». Du coup, nouvelle levée de boucliers de la part des internautes… Les Pellissard franchissent-ils un cap ? Amandine s’en défend : « Sur les images, on voit qu’il y a un autre couple, mais on n’a rien fait avec eux ! On a fait une interview sur nos choix, puis ils sont partis pour qu’on tourne la scène. Le porno, c’est que mon mari et moi ! Et c’est pas négociable, c’est une règle à laquelle on ne déroge pas. On n’est pas libertins ! Personne ne me touche à part lui et personne d’autre que moi ne le touche. On ne franchit pas un pas ; on reste fidèle à nos valeurs. »

Et de nous éclairer sur les conditions du tournage : « Comme on est très pudiques, ce qui peut paraître paradoxal, on voulait qu’il n’y ait personne autour de nous. Donc seuls les deux cameramen sont restés. Normalement, sur ce genre de tournage, il y a sept, huit personnes. Et rien n’a été scénarisé, on ne nous a rien imposé. On a tourné ce qu’on avait envie de faire, on nous a juste expliqué comment nous orienter par rapport aux caméras. »

Est-ce là le début d’une carrière dans le hard ? Amandine laisse la porte ouverte : « Si on nous repropose un tournage dans ces mêmes conditions, pourquoi pas… On refuse pas mal de propositions, on connaît nos limites. Les tournages à plusieurs, les pratiques exagérées, les délires bizarres, c’est non ! On fait ce qu’on a envie, tout simplement. »