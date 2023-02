Désireux d’avoir bonne mine pour son date du soir, Darren applique de l’autobronzant sur son visage... mais tout ne se passe pas comme prévu: «Je n’utiliserai plus jamais ce truc» (vidéo)

« J’ai demandé aux femmes d’à côté comment je pouvais faire partir ça et elles ont dit que ça partirait après la douche. Mais ce n’est pas le cas », témoigne Darren dans les colonnes du Mirror. « Mon date m’a envoyé un message pour me demander si c’était toujours ok pour le rendez-vous, alors je lui ai expliqué ce qui s’était passé et elle m’a bloqué », explique Darren.

Quelques jours plus tard, le quadragénaire est devenu encore plus orange. « Ma barbe a même changé de couleur », explique-t-il. Ce qui est sûr, c’est que Darren a beaucoup fait rire les internautes en partageant sa mésaventure sur TikTok. L’autobronzant était corriace, puisqu’il a mis plusieurs jours avant de disparaître. « Mon pote m’a dit qu’il était inutile de rester à l’intérieur et de me cacher, alors nous avons décidé de sortir. Mais à cause de certaines de mes vidéos virales, j’ai beaucoup de gens qui veulent des photos avec moi, alors pour me déguiser, j’ai acheté une perruque et mis des lunettes de soleil, mais je suis toujours repéré », explique encore Darren. « Je n’utiliserai plus jamais ce truc », conclut le Britannique.