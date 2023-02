«The Flight Attendant»: Kaley Cuoco s’envoie en l’air sur TF1 Nouvel envol réussi pour la Penny de « The Big Bang Theory », qui tombe de très haut avec « The Flight Attendant », une nouvelle série entre thriller et comédie. On en devient vite accro, en grande partie grâce à elle ! D.R.

Par Jean-Philippe Darquenne

Le 16 mai 2019, la sitcom ô combien populaire « The Big Bang Theory », que diffusait la Deux, s’arrêtait après douze saisons. Aujourd’hui, force est de constater que l’une de ses stars, Kaley Cuoco, qui jouait Penny, a tiré un super-bon numéro pour son retour sur les écrans. Ou plutôt, elle l’a judicieusement choisi ! Il y a quelques années déjà, sa société « Yes, Norman Productions » acquérait les droits du roman « The Flight Attendant » (« L’hôtesse de l’air »), avant de le transformer en une minisérie dont la première saison compte huit épisodes. Lancée il y a trois ans à la télévision américaine, celle-ci débarque enfin sur nos chaînes : elle est à suivre dès ce mercredi 8février, à 23h40, sur TF1.

La belle Kaley l’avait immédiatement senti : elle ne pouvait pas passer à côté de cette histoire et, surtout, de son personnage central, Cassandra « Cassie » Bowden, qu’elle incarne évidemment, et qui est un sketch à elle toute seule ! Lorsque la série commence, on comprend que cette hôtesse de l’air new-yorkaise est tout sauf un exemple d’équilibre. Elle picole grave, couche avec le premier venu, et se trouve être la championne des retards au boulot « pour cause de gueule de bois » ! Bref, une ravissante… épave. Un matin, sa vie très dissolue va être complètement secouée lorsqu’elle se réveille à côté d’un cadavre ensanglanté, dans une chambre d’hôtel.

Le mort en question est Alex Sokolov (Michiel Huisman, « Game of Thrones »), un mystérieux homme d’affaires qu’elle a rencontré sur un vol où elle travaillait, et avec qui elle vient de passer un week-end de rêve et de sexe à Bangkok. Complètement tétanisée par la vision de ce corps sans vie, elle entre dans un état de panique qu’elle ne va jamais quitter, et essaie de revenir à New York sans être inquiétée par la police thaïlandaise. Mais à son retour, avec ses collègues, dont Megan (Rosie Perez, « Birds of Prey ») qui la considère comme une intime, elle est coincée puis interrogée par deux agents du FBI, à qui elle ment d’abord. Une fois seule, elle déballe tout à son amie avocate Annie (Zosia Mamet, « Girls »), qui tient à la défendre dans cette affaire.

En parallèle, après une autre nuit d’ivresse et une nouvelle partie de jambes en l’air avec un inconnu, elle commence à enquêter elle-même sur la vie d’Alex, et se rend dans la société dont il était le big boss. Soumise ensuite à une nouvelle salve de questions de la part du FBI, elle va se souvenir que, le soir avant le drame, Alex et elle avaient pris des verres avec une certaine Miranda (Michelle Gomez, « Les nouvelles aventures de Sabrina »), qui est probablement russe et ressemble à tout sauf à un ange…

Qui a commis ce crime sanglant ?

En toute honnêteté, on ne s’attendait pas à retrouver Kaley Cuoco dans une fiction aussi bien ficelée que celle-là, dont on a littéralement dévoré les trois premiers épisodes ! Voilà un thriller aussi prenant que drôle, et occupé en permanence par une jeune femme épatante dans le rôle de cette paumée qui perd la boule et fait les choses encore plus de travers depuis le choc qu’elle a vécu.

On pourra toutefois reprocher à la narration de se perdre un peu par moments, comme son héroïne, mais dans l’ensemble… on a totalement mordu à ce qu’on a vu. Le livre de Chris Bohjalian révèle assez vite l’identité du meurtrier d’Alex, mais il semblerait que la série ait pris une autre option. De toute façon, rien que pour voir Kaley/Cassie faire des têtes pas possibles, boire tout l’alcool qui se trouve à sa portée et continuer à converser avec un Alex fruit de ses hallucinations, on ira jusqu’au bout de cette fiction, dont la saison 2 introduit madame Sharon Stone dans le rôle de la mère de Cassie !

Vous noterez que celle-ci compte aussi parmi ses producteurs exécutifs Greg Berlanti (« You »), qui fut longtemps un acolyte de Jerry Bruckheimer (« Top Gun »), et que T.R. Knight, l’éternel George de « Grey’s Anatomy », incarne Davey, le frère de Cassie.

« The Flight Attendant », à partir de ce mercredi 8 février à 23h40 sur TF1.