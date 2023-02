130 nouveaux logements sortiront du sol à Louvain-la-Neuve: le chantier devrait début à l’automne 2025

Inesu-Immo, le gestionnaire des projets de développement urbain non académiques de l’UCLouvain avait lancé une procédure concurrentielle en mars 2021. Elle faisait suite à un engagement envers la Ville de proposer une offre supplémentaire de logements, entre autres pour des travailleurs expatriés du Parc Scientifique, et ainsi lutter contre la pression immobilière à Louvain-La-Neuve. Thomas & Piron Bâtiment a remporté le concours. Nicolas Cordier, Directeur du Développement urbain et régional de l'UCLouvain, explique le choix du développeur et constructeur au terme de la procédure concurrentielle : « Thomas & Piron Bâtiment a proposé une vision globale pour le site. Elle inclut les enjeux futurs du quartier et une belle homogénéité malgré la diversité des publics cibles. »

Aubry Lefebvre, administrateur-délégué de Thomas & Piron Bâtiment, poursuit : « Nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration avec l’Inesu et l’UCLouvain. Une preuve supplémentaire de notre efficacité de développeur-constructeur pour les projets concours de type Design & Build où la qualité du projet et le budget sont des éléments qu’il est possible de combiner. »

Répartition des logements Sur les 130 logements prévus, 90 seront dédiés aux locataires de l’Inesu, tandis que les 40 autres seront mis en vente par Thomas & Piron Bâtiment, à destination des candidats acquéreurs.

La société anonyme à finalité sociale de l’UCLouvain Inesu-Immo entend répondre à un besoin de petits appartements locatifs à prix modérés, en étant par ailleurs le seul acteur à Louvain-La-Neuve à proposer des baux de courtes durées (à partir de 3 mois) pour des personnes dans le besoin. Le programme prévoit des appartements d’une à trois chambres, avec une grande majorité d’une chambre. Ils seront répartis dans trois bâtiments dont l’agencement tire profit des dénivelés du site. « Nous restons sur des gabarits et une architecture semblables au bâti existant », explique Michaël Zapatero, gestionnaire PPP chez Thomas & Piron Bâtiment. « La majorité des appartements sont traversants et tous sont équipés d’une terrasse. Au niveau énergétique, l’ensemble des toitures plates seront recouvertes de panneaux photovoltaïques pour couvrir autant que possible les besoins en électricité des logements. Pour le reste, la norme PEB Qzen sera d’application. » Une esplanade centrale sera aménagée comme lieu de convivialité au sein du projet. Côté mobilité, le nouveau quartier sera situé à 2 minutes à pied du centre-ville piéton de Louvain-laNeuve. Les places de parking Le projet prévoit 45 emplacements de parking intérieurs pour les logements Inesu dont 2 emplacements de voitures partagées Cambio. Pour les 40 logements restants, chaque appartement disposera d’une place de parking intérieure. 212 emplacements vélo (dont 5 pour vélos cargos), également intérieurs, complèteront l’offre. Un parking public PMR et un emplacement Cambio supplémentaire prendront place, quant-à-eux, en bord de rue. La proximité du centre-ville, piéton, et de l’offre en transports en commun, importante à Louvain-la-Neuve, ont bien entendu motivé ces choix.