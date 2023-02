Après plus de 20 ans à Molenbeek, le restaurant le Zebrano ferme définitivement ses portes: «Nous sommes à bout de souffle»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Seul restaurant bistronomique de la commune de Molenbeek, le Zebrano va fermer définitivement ses portes le 16 février prochain. « C’est la gorge nouée et les yeux humides que toute l’équipe du Zebrano vous annonce que nous avons décidé d’arrêter ici cette longue et belle aventure en votre compagnie… Nous n’avons pas les mots… Merci est le seul qui nous vient pour vous exprimer tout notre amour et notre gratitude pour ce long chemin parcouru ensemble mais aujourd’hui, il ne nous est plus possible de continuer l’aventure sereinement ! » C’est dans ces termes que le Zebrano a annoncé sa fermeture sur sa page Facebook.