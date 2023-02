Attendue depuis longtemps pour la rénovation du Conservatoire royal de Bruxelles, la demande de permis n’est pas complète

La rénovation du Conservatoire royal va-t-elle un jour voir le jour ? Après de longues années d’études, la demande de permis d’urbanisme a été introduite le 25 novembre 2022. Mais le dossier n’est pas complet. « Le dossier n’est cependant pas encore complet (avis de réception de dossier incomplet du 23 décembre 2022). La procédure d’application est de 160 jours à partir de la complétude du dossier », avance Pascal Smet (Vooruit), secrétaire d’État à l’Urbanisme en réponse à une question de la députée Céline Fremault (Les Engagés). « Je serai très attentive durant les prochains mois à la bonne tenue du planning avancé. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre encore des semaines et des semaines ! », commente Céline Fremault. Toutefois, Pascal Smet est optimiste. « Les étapes suivantes – clôture du dossier, enquête publique et délivrance du permis – devraient avancer rapidement, puisque tout est bien préparé et concerté en amont », précise-t-il.

Le projet de rénovation du Conservatoire ne date pas d’hier. « Le dépôt des offres dans le cadre du marché public date du 4 mai 2017. Le 26 mai 2018 s’est réuni le jury pour déterminer la sélection du prestataire. Le projet du Conservatoire a débuté en 2018 par un ensemble d’études : sanitaires, historiques, sur l’intérêt archéologique, etc. Vu l’ampleur du projet, le maître d’ouvrage (Beliris) a scindé le dossier entre plusieurs bureaux d’architecture pour la réalisation des études de faisabilité, l’évolution du projet et la mise au point d’aspects patrimoniaux du dossier. Des bureaux ont également été désignés pour les techniques spéciales, la stabilité, etc. », développe Pascal Smet. S’en suit diverses réunions et plusieurs passages devant la Commission royale des Monuments et Sites.

Une superficie de 12.000 m² « Il s’agit d’un dossier d’envergure, d’une superficie de planchers dépassant les 12.000 m² pris en charge par Beliris. Le projet s’articule autour de quatre ambitions : la création d’un jardin en pleine terre ; la création d’un passage public entre la rue de la Régence et la rue aux Laines ; la mise en valeur du patrimoine et l’intégration d’un programme en adéquation ; la conception d’un nouveau volume compact et d’architecture contemporaine accueillant de nouvelles salles de classe et deux salles (musique de chambre et répétition », rappelle Pascal Smet.