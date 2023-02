Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une nouvelle enseigne débarquera dans les prochaines semaines à Gosselies. Elle fera le bonheur des passionnés de chevaux et d’équitation toujours plus nombreux. Avec plus de 75.000 affiliés, – dont 35.000 en Fédération Wallonie-Bruxelles – l’équitation est le quatrième sport du pays derrière le football, le tennis et le basket-ball.