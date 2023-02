Incendie à l’église des Récollets à Binche: la rue des Récollet sera fermée pour sécuriser le bâtiment

« Depuis le jour de l’incendie du bâtiment dit des Récollets, la sécurisation du site et la sécurité des Binchois et des Binchoises, ainsi que des visiteurs et des usagers de la voirie, est la priorité de la Ville de Binche. Cette priorité prend plus de sens encore à quelques jours du Carnaval, » expliquent les autorités binchoises dans un communiqué. « La Ville met tout en place pour que la sécurité soit totale, tout en permettant le déroulement habituel des activités folkloriques et, donc, le passage des sociétés et du cortège du Dimanche gras dans la rue des Récollets. »