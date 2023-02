«Il est tombé et il s’est cassé deux côtes»: Philippe Lacheau révèle que Patrick Fiori s’est lourdement blessé sur le tournage du film «Alibi.com 2»

À partir du 15 février prochain, les Belges pourront découvrir le second volet de « Alibi.com », le film réalisé par Philippe Lacheau, et dans lequel on retrouve ses fidèles acolytes, Tarek Boudali, Julien Arruti, Rheem Karici, et Elodie Fontan.

Si on retrouve aussi des noms bien connus du cinéma au casting de « Alibi.com 2 », comme Gérard Jugnot, Nathalie Baye ou Didier Bourdon, d’autres personnalités ont accepté d’apparaître dans le film. C’est le cas de Patrick Fiori, coach de la version kids de « The Voice » sur TF1.