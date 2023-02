Nouvelle belle prise pour les autorités italiennes: un nouveau membre de la mafia, en fuite depuis de nombreuses années, arrêté à Bali

Ayant obtenu la nationalité australienne, il ne pouvait pas être extradé, selon la même source qui précise qu’il est accusé de « fabrication et vente de drogues ».

Il faisait l’objet d’une notice rouge émise par Interpol à la demande de la police italienne mais les pays membres de cette organisation internationale appliquent leur propre droit pour décider d’accéder ou non à une telle demande d’arrestation provisoire en vue d’une éventuelle extradition.

Ses mouvements étaient toutefois surveillés et lorsqu’il s’est rendu à Bali, il a été arrêté à l’aéroport de cette île touristique le 2 février, une information rendue publique seulement mercredi.

« Quarante-trois fugitifs de la ’Ndrangheta arrêtés dans le monde entier en trois ans : la ’Ndrangheta est acculée aussi bien en Italie qu’à l’étranger », s’est félicité dans un communiqué Vittorio Rizzi, directeur central de la police criminelle italienne.

« Tous les criminels qui, partant de Calabre, ont infiltré les économies de plus de 40 pays européens et extra-européens avec de la corruption et des trafics illégaux, seront rapidement arrêtés », a promis M. Rizzi.

L’arrestation de ce fugitif a été rendue possible grâce au projet I-can (Interpol Cooperation Against ’Ndrangheta), auquel adhèrent 13 pays, précise le communiqué.