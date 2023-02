La commune d’Anderlecht déploie une bâche de soutien à Olivier Vandecasteele

Une bâche de soutien a été posée sur la façade de la maison communale d’Anderlecht. En concertation avec ses proches et avec la présence de Joris Brabant, son beau-frère, la commune d’Anderlecht a organisé un rassemblement ce mercredi après-midi devant la maison communale, sur la place du Conseil, afin de soutenir la demande de libération de l’humanitaire belge emprisonné depuis le 24 février 2022. Il est accusé d’espionnage et a été condamné par l’état iranien à 40 ans de prison et 74 coups de fouet.

Au nom du collège et des 125.000 Anderlechtois, le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps (PS), a tenu à affirmer le soutien de sa commune en faveur de la libération d’Olivier Vandecasteele emprisonné en Iran, depuis presque un an. « C’est un combat universel contre la barbarie et au-delà de celui-ci, il y a le combat pour Olivier Vandecasteele dont le seul tort a été d’aider les autres. Aujourd’hui, par ce portrait attaché à la façade, nous voulons dire à Olivier et sa famille qu’ils ne sont pas seuls. Cette action se déroule dans de nombreuses communes mais c’est surtout pour dire qu’il n’est pas seul et que nous sommes à ses côtés. »