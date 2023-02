Scène insolite au procès des attentats de Bruxelles: une panne de courant plonge la salle d’audience dans la pénombre durant plusieurs minutes

Les couloirs et la salle d’audience du Justitia étaient plongés dans le noir, les policiers et gardes de sécurité éclairant les allées de leurs lampes de poches ou à l’aide de leurs smartphones.

Une coupure de courant générale, due à une rupture de câble, affecte l’ancien site de l’Otan depuis 13h00 environ. Alors que l’audience aurait dû y reprendre à 13h15, après la pause déjeuner, elle n’a repris qu’à 14h30 et dans la pénombre dans un premier temps, le courant revenant finalement quelques minutes plus tard.

La présidente a décidé de commencer l’audience de l’après-midi par les questions des parties (parties civiles, défense et ministère public) aux pompiers et policiers qui sont intervenus en tout premier à l’aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek le jour des attaques. Cela afin de les libérer au plus vite, étant donné leur état de stress, a-t-elle justifié.