Woluwe-Saint-Lambert demande à être consulté dans le cadre du renouvellement du permis d’environnement de l’aéroport de Zaventem

« La commune de Woluwe-Saint-Lambert s’étonne d’apprendre que celles-ci envisagent d’organiser une enquête publique et des sessions d’information à destination des habitants uniquement dans les quatre communes jouxtant l’aéroport, à savoir Steenokkerzeel, Kortenberg, Zaventem et Machelen. La commune rappelle que l’État fédéral est actionnaire de l’aéroport à hauteur de 25 % et que, bien que les infrastructures de l’aéroport sont situées sur le territoire flamand, les plaintes pour nuisances sonores émanent des trois régions du pays, et principalement des habitants de la Région bruxelloise », avance la commune de Woluwe-Saint-Lambert dans un communiqué.

Woluwe-Saint-Lambert invite dès lors le gouvernement régional flamand, et plus particulièrement la ministre régionale de l’environnement, Zuhal Demir, d’étendre cette enquête à l’ensemble des riverains touchés par les nuisances occasionnées par l’exploitation de l’aéroport. « À défaut, la commune envisagera toutes les actions devant les juridictions compétentes pour faire respecter le droit à une enquête auprès des habitants réellement concernés par l’exploitation de Bruxelles-National. La commune rappelle que le permis d’environnement permet de limiter le nombre de vols autorisés par an mais aussi d’interdire les vols de nuit, ainsi que les avions les plus polluants et les plus bruyants », ajoutent les autorités communales.