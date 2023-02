Thibaut Courtois parmi les finalistes au prix FIFA The Best du gardien de l’année

Thibaut Courtois figure parmi les trois finalistes pour le titre « FIFA The Best » de meilleur gardien de l’année. Le vainqueur sera connu le 27 février. Ses concurrents sont le champion du monde argentin Emiliano Martinez et le gardien marocain Yassine Bounou, demi-finaliste de la Coupe du monde.

Courtois, 30 ans, a déjà été désigné meilleur gardien par la FIFA, en 2018. En 2022, il a reçu le Prix Yachine remis dans le cadre du Ballon d’Or. Le Diable rouge a vécu une saison faste, avec son club, le Real Madrid, jouant un grand rôle dans les conquêtes de la Ligue des champions et de la Liga. Il s’était notamment illustré en finale de la C1, multipliant les arrêts contre Liverpool.

Martinez, 30 ans, a lui été désigné meilleur gardien de la récente Coupe du monde au Qatar. Il avait notamment repoussé des tirs au but en quarts de finale contre les Pays-Bas et en finale contre la France. Dans les derniers instants de la finale, il avait réussi un arrêt époustouflant devant Randal Kolo Muani. Le dernier rempart d’Aston Villa avait aussi défrayé la chronique avec une célébration obscène à l’issue du match au moment de recevoir son prix du meilleur gardien du tournoi.

Bounou, 31 ans, a lui été l’un des héros du Maroc, premier pays africain qualifié pour les demi-finales d’une Coupe du monde. Il évolue à Séville.

Les lauréats sont déterminés par un jury international composé des sélectionneurs actuels de toutes les équipes nationales féminines et masculines, de leurs capitaines et d’un journaliste spécialisé de chaque pays représenté par une équipe nationale. Le grand public peut également voter sur le site de la FIFA.