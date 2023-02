L’opération «Sacoches» du Soroptimist de Visé a permis d’aider 333 SDF liégeois

Le Soroptimist club de Visé, l’un des 55 clubs belges de l’ONG féminine la plus importante dans le monde, a organisé en décembre dernier sa quatrième opération « Sacoches et sacs à dos » pour les SDF de la région liégeoise. «Le but était d’offrir des sacs à dos et sacoches remplis de produits d’hygiène (lingettes humides, savons, shampooing, gel douche, mouchoirs en papier, déodorants, coupe-ongles, limes, brosses à dents, dentifrices, peignes, brosses, crèmes à raser, serviettes et tampons, bains-douche…) distribués par des infirmières de rue à des femmes et à des hommes SDF de la région liégeoise», rappelle Chantal Neven-Jacob du Soroptimist de Visé.

Préparation des caisses avec des produits d’entretien. - D.R.

«En 2019, nous avons récolté 162 sacoches puis 306 en 2020 et en 2021, malgré la pandémie, nous avons pu garnir 250 sacoches pour femmes et, nouveauté, des sacs à dos pour les hommes.Et cette année, nous avons garni 333 sacs à dos pour hommes et sacoches pour femmes. La Croix-Rouge de Liège a rempli deux petites camionnettes. L’association ICAR qui aide les personnes exerçant une activité prostitutionnelle a reçu 85 sacs et l’ASBL Thaïs qui aide les personnes précaires a reçu 12 sacoches. En plus de ces sacs et sacoches, nous avons pu donner des édredons, des couvertures, des protections hygiéniques pour femmes et trois coffres de vêtements », détaille Chantal Neven-Jacob.

Deux calmionnettes de la Croix-Rouge ont repris les collestes des bénévoles. - D.R. Deux camionnettes de la Croix-Rouge remplies. - D.R. « Parallèlement à cette opération, nous avons gâté 18 familles du CPAS de la Ville de Visé. Ce qui représente 19 caisses et 55 sacs. Ceux-ci étaient garnis de produits alimentaires achetés par le club ainsi que des dons (livres, jouets, bijoux de fantaisie, ...). Nous espérons que nous égayé le visage de quelques personnes et qu’elles ont vécu une fin d’année un peu plus douce. Le Soroptimist club de Visé remercie de tout cœur tous les donateurs et vous donne rendez-vous en décembre pour la cinquième opération», conclut Chantal Neven-Jacob.