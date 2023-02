Quatre hommes et huit femmes rejugeront Terry Hoyoux, reconnu coupable du meurtre d’Anita Lekeu, dès ce lundi à Namur

La cour d’assises de Liège avait prononcé à l’égard de l’accusé une peine de 25 ans de prison, tout en lui reconnaissant des circonstances atténuantes, à savoir l’absence d’antécédents judiciaires, son jeune âge, son parcours de vie et sa personnalité. Si la fourchette légale de peine pour un meurtre est comprise entre 20 et 30 ans, le fait de reconnaître des circonstances atténuantes ramène celle-ci à une fourchette de 15 à 20 ans. L’arrêt de condamnation de la cour d’assises de Liège a donc été cassé par la cour de cassation en octobre dernier, après un pourvoi du ministère public, deux semaines après le verdict.

La cour d’assises de Namur a désigné mercredi quatre hommes et huit femmes (deux femmes et un homme seront suppléants) afin de rejuger sur la peine Terry Hoyoux, 26 ans, reconnu coupable du meurtre d’Anita Lekeu, de vol avec effraction, escalade ou fausse clef et de fraude informatique le 10 mai 2022 par la cour d’assises de Liège. Les faits avaient été commis à Wanze la nuit du 24 au 25 octobre 2019.

Poignardée 15 fois

De l’autopsie réalisée, il ressort qu’une quinzaine de coups avec un objet piquant ou tranchant ont été portés au cou de la victime et que des veines et artères ont été sectionnées. Des signes d’asphyxie par strangulation ont également été relevés. La voiture, la télévision, le sac de la victime, mais aussi des clés et des bijoux avaient disparu dans l’habitation. Des achats ont été effectués après le meurtre à une station-service de la E411. Une cagoule et des chaussettes et un jeans tachés de sang ont été retrouvés chez la mère de Terry Hoyoux, arrêté le 31 octobre 2019. Des bijoux ont été retrouvés dans une boîte qu’il détenait.