Anthony Mastrovalerio, le président wallon de l’Union des industriels forains belges, est dépité, pour ne pas dire en colère. Et pour cause : après l’annonce en début de semaine de la commune du Rœulx de décaler au dimanche 2 juillet son carnaval traditionnellement prévu dès le dernier week-end de juin, c’est au tour de Seneffe d’embrayer et de reculer sur la même date et pour les mêmes raisons.

À savoir le changement du calendrier scolaire et l’organisation des examens. Mais, il faut s’en rendre compte, on détricote ainsi l’organisation d’un calendrier forain normalement coulé dans le béton depuis des années. Goupiller les dates de foires, carnavals et autres événements est en effet complexe.