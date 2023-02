La SPA de Verviers en a marre des fausses dénonciations de maltraitance animale: «Les gens cherchent juste à nuire aux autres»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La société verviétoise de protection des animaux (SVPA), située à Stembert, pousse un coup de gueule sur les réseaux sociaux. De plus en plus souvent, elle reçoit des appels qui ont pour unique but d’embêter un voisin ou un ex-conjoint avec lequel il y a un conflit.