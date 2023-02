Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis la fin décembre, la crèche d’Aubel est fermée. En cause, une puéricultrice qui était soupçonnée de maltraitance. Plusieurs enfants étaient revenus à la maison avec des traces de coups. Depuis, peu ou pas de nouvelle. La crèche reste fermée et c’est le royaume de la débrouille pour les parents. Cette semaine, une bonne nouvelle est tombée. Une nouvelle directrice et une puéricultrice ont été engagées.