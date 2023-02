L’aventure continue pour un des groupes montois à l’émission «The Dancer»

Ce mardi soir se déroulait la dernière soirée d’audition de l’émission « The Dancer » sur la RTBF. De quoi sceller le destin de tous les talents qui participent à cette toute nouvelle émission, dont des groupes de Mons-Borinage.

« The Movement Theory » est un groupe de danse contemporaine et urbaine, originaire de Mons, et composé de Malik, Maxime, Arielle et Axel, âgés de 22 à 28 ans. « Nous voulons créer de l’art qui change le monde », se définissent-ils. Dès la première émission, le groupe a fait sensation en devenant le coup de cœur d’un des membres du jury, la danseuse professionnelle Laurien Decibel.