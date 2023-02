Dany, un père de famille frappé à mort à Seraing par 4 mineurs: l’un des auteurs sera jugé comme un adulte

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un homme souriant, travailleur, adorable avec ses enfants de 12 et 19 ans : c’est ainsi que Dany Said Ben Said a été décrit par ceux qui l’ont côtoyé. Carreleur pour les habitations sociales de Flémalle, il venait de se séparer et son père l’hébergeait chez lui, à Jemeppe, dans l’attente d’une solution durable.

Vols dans les voitures

Le soir du 3 octobre 2020, des amis l’avaient invité pour lui changer les idées. Il était peu après minuit lorsqu’après ce souper, Dany avait arrêté sa voiture près de chez son papa, au pied des immeubles à appartements de la place Brossolette, à Jemeppe.