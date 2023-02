Franck s’est fait trancher la gorge lors du braquage de son agence de paris à Gosselies: «Neuf mois plus tard, j’en fais toujours des cauchemars…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Début de semaine, Michaël Kelly a été condamné à 10 ans de prison par le tribunal correctionnel de Charleroi, pour avoir violemment agressé au couteau Franck, l’employé de l’agence de paris Ladbrokes à Gosselies, en mai dernier. Le voleur s’était enfui avec un millier d’euros en liquide et deux téléphones, avant d’être attrapé, le lendemain, à Mons. Cette condamnation, la victime de l’agression s’en satisfait. « J’aurais aimé plus, bien sûr, mais je sais que je peux m’estimer heureux de cette condamnation. Je suis soulagé », nous raconte-t-il. Heureux et surtout chanceux.

De ce braquage, Franck, âgé de 32 ans, n’en a que quelques souvenirs mais il sait qu’il a frôlé la mort. Et, pour le lui rappeler chaque jour, une entaille d’une vingtaine de centimètres à la gorge.