Deux nouveaux modèles de sextoys devant le Love shop de la rue Féronstrée

C’est le cas par exemple de la gérante du Love Shop Delicatescence, situé dans le passage le plus étroit de la rue, où il faut que des stewards amènent les clients jusqu’à la porte du magasin.

Loûke on pô valet, la photo qu’elle a publiée sur sa page Facebook. On y voit deux engins de chantier plantés dans le sol et elle a indiqué la légende suivante: « deux nouveaux modèles de sextoys chez Delicatescence, disponibles en exclusivité ! Le premier vibre comme aucun autre et le second aspire tel un méga Womanizer. »